Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

21 августа, 18:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации восемь новых площадок

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации восемь новых площадок

Сергей Собянин включил в программу реновации восемь новых площадок

Собянин: новая поликлиника на улице Вавилова откроется до конца года

Новости часа: 160 объектов здравоохранения построили в Москве с 2011 года

Новости час: новая поликлиника на улице Вавилова откроется до конца года

Новости часа: силами ПВО уничтожены десять летевших к Москве БПЛА

Собянин: поликлиника в Академическом районе начнет прием пациентов до конца 2024 года

Новости часа: Собянин сообщил об одной из самых массовых попыток атаки БПЛА на Москву

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о десяти БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Собянин посетил маркет будущего на форуме-фестивале "Москва 2030"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще восемь площадок в Москве включили в программу реновации. Всего для строительства по реновации подобрали свыше 600 площадок, рассказал Сергей Собянин.

Маршруты наземного транспорта изменят в нескольких округах с 24 августа. Об этом предупредил Дептранс.

Аномально теплая погода может сохраниться в Москве до середины сентября, сообщили синоптики.

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