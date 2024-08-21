Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации восемь новых площадок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще восемь площадок в Москве включили в программу реновации. Всего для строительства по реновации подобрали свыше 600 площадок, рассказал Сергей Собянин.

Маршруты наземного транспорта изменят в нескольких округах с 24 августа. Об этом предупредил Дептранс.

Аномально теплая погода может сохраниться в Москве до середины сентября, сообщили синоптики.

