Новости часа: 160 объектов здравоохранения построили в Москве с 2011 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 160 объектов здравоохранения построили в Москве с 2011 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Жители столицы направили более девяти миллионов рублей пострадавшим в Курской области через сайт "Миллион призов". Данные приводит портал портал мэра и правительства Москвы.

Постановки московских театров представят на Северном речном вокзале. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

