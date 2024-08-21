21 августа, 16:45Новости
Новости часа: 160 объектов здравоохранения построили в Москве с 2011 года
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 160 объектов здравоохранения построили в Москве с 2011 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Жители столицы направили более девяти миллионов рублей пострадавшим в Курской области через сайт "Миллион призов". Данные приводит портал портал мэра и правительства Москвы.
Постановки московских театров представят на Северном речном вокзале. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.