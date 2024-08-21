Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

21 августа, 16:45

Новости

Новости часа: 160 объектов здравоохранения построили в Москве с 2011 года

Новости часа: 160 объектов здравоохранения построили в Москве с 2011 года

Новости час: новая поликлиника на улице Вавилова откроется до конца года

Новости часа: силами ПВО уничтожены десять летевших к Москве БПЛА

Собянин: поликлиника в Академическом районе начнет прием пациентов до конца 2024 года

Новости часа: Собянин сообщил об одной из самых массовых попыток атаки БПЛА на Москву

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о десяти БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Собянин посетил маркет будущего на форуме-фестивале "Москва 2030"

Собянин сообщил об одной из самых массовых попыток атаки беспилотников на Москву

"Мой район. Новости": 12 зарядных станций для электробусов установили в ЮВАО

Новости часа: более 20 соцобъектов построят в рамках инвестпроектов в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 160 объектов здравоохранения построили в Москве с 2011 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Жители столицы направили более девяти миллионов рублей пострадавшим в Курской области через сайт "Миллион призов". Данные приводит портал портал мэра и правительства Москвы.

Постановки московских театров представят на Северном речном вокзале. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

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