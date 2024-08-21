Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

21 августа, 13:00

Общество

Новости часа: Собянин сообщил об одной из самых массовых попыток атаки БПЛА на Москву

Новости часа: Собянин сообщил об одной из самых массовых попыток атаки БПЛА на Москву

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о десяти БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Собянин посетил маркет будущего на форуме-фестивале "Москва 2030"

Собянин сообщил об одной из самых массовых попыток атаки беспилотников на Москву

"Мой район. Новости": 12 зарядных станций для электробусов установили в ЮВАО

Новости часа: более 20 соцобъектов построят в рамках инвестпроектов в Москве

"Мой район. Новости": обновленные детская и взрослая поликлиники в Зюзине откроются осенью

Новости часа: в Москве формируется мощнейший фармацевтический кластер

Собянин посетил маркет будущего на форуме-фестивале "Москва 2030"

Сергей Собянин посетил маркет будущего на форуме-фестивале "Москва 2030"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ночная попытка атаки БПЛА на Москву была одной из самых масштабных, сообщил Сергей Собянин

Москвичи направили более 9 миллионов рублей пострадавшим в Курской области через сайт "Миллион призов", передает портал мэра и правительства столицы.

Ряд улиц в центре Москвы перекроют 21 августа вечером из-за автопробега, заявили в Дептрансе.

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