Новости часа: Собянин сообщил об одной из самых массовых попыток атаки БПЛА на Москву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ночная попытка атаки БПЛА на Москву была одной из самых масштабных, сообщил Сергей Собянин

Москвичи направили более 9 миллионов рублей пострадавшим в Курской области через сайт "Миллион призов", передает портал мэра и правительства столицы.

Ряд улиц в центре Москвы перекроют 21 августа вечером из-за автопробега, заявили в Дептрансе.