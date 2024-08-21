Новости часа: Сергей Собянин рассказал о десяти БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Десять беспилотников, направленных в сторону Москвы, в ночь на 21 августа сбили силы ПВО. Об этом заявил Сергей Собянин.

Аэропорты Московского региона работают штатно после ограничений из-за атаки беспилотников, сообщили в Росавиации.

Девять маршрутов автобусов и электробусов в Москве изменят с 24 августа, рассказали в Дептрансе.