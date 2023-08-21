Собянин выразил соболезнования родным погибших в коллекторе Неглинки

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в коллекторе Неглинки. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что там произошла ужасная трагедия, люди погибли во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе. Он также напомнил, что поиск пропавших по-прежнему продолжается, а правоохранительные органы сейчас устанавливают все обстоятельства трагедии.

Все экскурсий по водосточным коллекторам – незаконны. Об этом заявили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Там предупредили, что за рекламу в интернете и организацию таких туров может грозить уголовное наказание. Все работы с пребыванием людей в водосточных коллекторах имеют повышенную опасность. Поэтому специалисты проходят особый инструктаж, им выдается спецодежда и спецоборудование.

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