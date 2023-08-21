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21 августа, 19:45

Происшествия

Новости часа: Собянин заявил, что поиск пропавших людей в коллекторах Москвы продолжается

Новости часа: Собянин заявил, что поиск пропавших людей в коллекторах Москвы продолжается

Собянин выразил соболезнования родственникам погибших в коллекторе Неглинки

Новости часа: еще 70 км введут в эксплуатацию в ТиНАО до конца 2024 года

Собянин назвал магистрали, которые откроют в ТиНАО в этом году

Новости часа: улично-дорожная сеть в ТиНАО за 11 лет выросла почти на 50%

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще трех поликлиник после капремонта

Собянин и Мантуров открыли в Зеленограде завод по производству жизненно важных лекарств

Собянин сообщил об открытии еще трех поликлиник после капремонта

Новости часа: еще три поликлиники открыли в Москве после капитального ремонта

Новости часа: Собянин заявил, что экономика Москвы показывает стабильный рост

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поиски пропавших диггеров в Москве продолжаются, сообщил Сергей Собянин.

Известно, что четыре человека погибли во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе. В связи с происшествием департамент ЖКХ столицы напомнил, что экскурсии по подземным коллекторам Москвы строго запрещены.

Более 35 тысяч велосипедистов и самокатчиков проехали с мая по новым велополосам на востоке Москвы. Об этом сообщил Дептранс.

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