Новости часа: Собянин заявил, что поиск пропавших людей в коллекторах Москвы продолжается

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поиски пропавших диггеров в Москве продолжаются, сообщил Сергей Собянин.

Известно, что четыре человека погибли во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе. В связи с происшествием департамент ЖКХ столицы напомнил, что экскурсии по подземным коллекторам Москвы строго запрещены.

Более 35 тысяч велосипедистов и самокатчиков проехали с мая по новым велополосам на востоке Москвы. Об этом сообщил Дептранс.