Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:30

Общество

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще трех поликлиник после капремонта

Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще трех поликлиник после капремонта

Собянин и Мантуров открыли в Зеленограде завод по производству жизненно важных лекарств

Собянин сообщил об открытии еще трех поликлиник после капремонта

Новости часа: еще три поликлиники открыли в Москве после капитального ремонта

Новости часа: Собянин заявил, что экономика Москвы показывает стабильный рост

Новости часа: Собянин сообщил о запуске фармацевтического производства в Зеленограде

Новости часа: производство лекарственных препаратов в Москве выросло на две трети

Собянин и Мантуров открыли в Зеленограде завод по производству жизненно важных лекарств

Новости часа: Собинин рассказал, когда поступят в оборот препараты от опухолей

Собянин и Мантуров открыли в Зеленограде производство жизненно важных лекарств

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил об открытии еще трех поликлиник после капремонта. Мэр столицы подчеркнул, что 82 тысячи детей и взрослых будут получать помощь в этих поликлиниках.

Более половины родителей получают свидетельство о рождении ребенка в роддомах. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Многофункциональный центр с медкластером построят на улице Демьяна Бедного. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородобществовидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика