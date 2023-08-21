Новости часа: Собянин сообщил об открытии еще трех поликлиник после капремонта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил об открытии еще трех поликлиник после капремонта. Мэр столицы подчеркнул, что 82 тысячи детей и взрослых будут получать помощь в этих поликлиниках.

Более половины родителей получают свидетельство о рождении ребенка в роддомах. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Многофункциональный центр с медкластером построят на улице Демьяна Бедного. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.