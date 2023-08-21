Собянин и Мантуров открыли в Зеленограде завод по производству жизненно важных лекарств

Новый фармацевтический комплекс открыли в "Технополисе Москва". Там будут выпускать 26 препаратов для лечения онкологии, аутоимунных, астматических заболеваний. В церемонии открытия приняли участие Сергей Собянин и зампред российского правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Сергей Собянин отметил, что производство лекарств в городе в этом году выросло на две трети. А новый фармкомплекс на площадке "Алабушево" внесет свой вклад в развитие столичной лекарственной промышленности.

Когда лекарства локального производства появятся в городских больницах и смогут ли они заменить иностранные препараты? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.