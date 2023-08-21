Новости часа: еще три поликлиники открыли в Москве после капитального ремонта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще три поликлиники открыли в Москве после капитального ремонта. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Первую свободную таможенную зону открыли на площадке "Руднево" "Технополиса "Москва". Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

На севере Москвы завершили переселение жителей 50 старых домов по программе реновации. О реализации программы реновации рассказал заммэра Андрей Бочкарев.