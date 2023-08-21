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Новости

15:30

Экономика

Новости часа: еще три поликлиники открыли в Москве после капитального ремонта

Новости часа: еще три поликлиники открыли в Москве после капитального ремонта

Новости часа: Собянин заявил, что экономика Москвы показывает стабильный рост

Новости часа: Собянин сообщил о запуске фармацевтического производства в Зеленограде

Новости часа: производство лекарственных препаратов в Москве выросло на две трети

Собянин и Мантуров открыли в Зеленограде завод по производству жизненно важных лекарств

Новости часа: Собинин рассказал, когда поступят в оборот препараты от опухолей

Собянин и Мантуров открыли в Зеленограде производство жизненно важных лекарств

Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

Новости часа: Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

Собянин: силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще три поликлиники открыли в Москве после капитального ремонта. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Первую свободную таможенную зону открыли на площадке "Руднево" "Технополиса "Москва". Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

На севере Москвы завершили переселение жителей 50 старых домов по программе реновации. О реализации программы реновации рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

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