Новости часа: Собянин заявил, что экономика Москвы показывает стабильный рост

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Экономика столицы показывает стабильный рост, несмотря на все вызовы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Улично-дорожную сеть в районе Молжаниновский реконструируют до 2026 года. Об этом заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Город выставил на торги шесть участков под строительство частных домов. Об этом сообщил департамент по конкурентной политике Москвы.