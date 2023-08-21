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Новости

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Экономика

Новости часа: Собянин заявил, что экономика Москвы показывает стабильный рост

Новости часа: Собянин заявил, что экономика Москвы показывает стабильный рост

Новости часа: Собянин сообщил о запуске фармацевтического производства в Зеленограде

Новости часа: производство лекарственных препаратов в Москве выросло на две трети

Собянин и Мантуров открыли в Зеленограде завод по производству жизненно важных лекарств

Новости часа: Собинин рассказал, когда поступят в оборот препараты от опухолей

Собянин и Мантуров открыли в Зеленограде производство жизненно важных лекарств

Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

Новости часа: Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

Собянин: силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве

Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Экономика столицы показывает стабильный рост, несмотря на все вызовы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Улично-дорожную сеть в районе Молжаниновский реконструируют до 2026 года. Об этом заявил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Город выставил на торги шесть участков под строительство частных домов. Об этом сообщил департамент по конкурентной политике Москвы.

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