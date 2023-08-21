Новости часа: Собянин сообщил о запуске фармацевтического производства в Зеленограде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Зеленограде запустили новое фармацевтическое производство. Об этом заявил Сергей Собянин. Известно, что предприятие разместилось на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва".

Движение на МЦК между станциями "Крымская" и "Хорошёво" приостановят на сутки 26 августа. Об этом сообщил Дептранс.

Площадка проекта "Музыка в метро" появилась на станции "Лихоборы" МЦД-3. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.