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Новости часа: Собянин сообщил о запуске фармацевтического производства в Зеленограде

Новости часа: Собянин сообщил о запуске фармацевтического производства в Зеленограде

Новости часа: производство лекарственных препаратов в Москве выросло на две трети

Собянин и Мантуров открыли в Зеленограде завод по производству жизненно важных лекарств

Новости часа: Собинин рассказал, когда поступят в оборот препараты от опухолей

Собянин и Мантуров открыли в Зеленограде производство жизненно важных лекарств

Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

Новости часа: Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

Собянин: силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве

Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

Инвесторы построили 50 социальных объектов в Москве с начала года – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Зеленограде запустили новое фармацевтическое производство. Об этом заявил Сергей Собянин. Известно, что предприятие разместилось на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва".

Движение на МЦК между станциями "Крымская" и "Хорошёво" приостановят на сутки 26 августа. Об этом сообщил Дептранс.

Площадка проекта "Музыка в метро" появилась на станции "Лихоборы" МЦД-3. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

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