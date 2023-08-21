Новости часа: производство лекарственных препаратов в Москве выросло на две трети

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство лекарственных препаратов в Москве в этом году выросло на две трети. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Несколько улиц перекроют 22 августа в Хамовниках для проведения праздничного концерта. Это данные ЦОДД.

Более половины родителей в Москве получают свидетельство о рождении ребенка в роддомах. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.