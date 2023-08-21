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Общество

Новости часа: производство лекарственных препаратов в Москве выросло на две трети

Новости часа: производство лекарственных препаратов в Москве выросло на две трети

Собянин и Мантуров открыли в Зеленограде завод по производству жизненно важных лекарств

Новости часа: Собинин рассказал, когда поступят в оборот препараты от опухолей

Собянин и Мантуров открыли в Зеленограде производство жизненно важных лекарств

Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

Новости часа: Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

Собянин: силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве

Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

Инвесторы построили 50 социальных объектов в Москве с начала года – Собянин

Собянин назвал социальные объекты, которые откроются на западе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Производство лекарственных препаратов в Москве в этом году выросло на две трети. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Несколько улиц перекроют 22 августа в Хамовниках для проведения праздничного концерта. Это данные ЦОДД.

Более половины родителей в Москве получают свидетельство о рождении ребенка в роддомах. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

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