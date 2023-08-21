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Собянин и Мантуров открыли в Зеленограде завод по производству жизненно важных лекарств

Собянин и Мантуров открыли в Зеленограде завод по производству жизненно важных лекарств

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Новый завод по производству жизненно важных лекарств открыли в Зеленограде. В церемонии приняли участие Сергей Собянин и зампред российского правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Собянин отметил, что производство лекарств в городе в этом году выросло на две трети. А новый фармкомплекс на площадке "Алабушево" внесет свой вклад в развитие столичной лекарственной промышленности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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