Собянин и Мантуров открыли в Зеленограде завод по производству жизненно важных лекарств

Новый завод по производству жизненно важных лекарств открыли в Зеленограде. В церемонии приняли участие Сергей Собянин и зампред российского правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Собянин отметил, что производство лекарств в городе в этом году выросло на две трети. А новый фармкомплекс на площадке "Алабушево" внесет свой вклад в развитие столичной лекарственной промышленности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.