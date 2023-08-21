Новости часа: Собинин рассказал, когда поступят в оборот препараты от опухолей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Препараты от опухолей, произведенные на новом заводе в Зеленограде, поступят в оборот уже в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение более чем на 50 участках в Москве оптимизировали в июле по просьбам жителей. Это данные Дептранса.

Тематическую игровую площадку "Дубрава" обустраивают в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.