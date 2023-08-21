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Новости

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Новости часа: Собинин рассказал, когда поступят в оборот препараты от опухолей

Новости часа: Собинин рассказал, когда поступят в оборот препараты от опухолей

Собянин и Мантуров открыли в Зеленограде производство жизненно важных лекарств

Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

Новости часа: Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

Собянин: силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве

Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

Инвесторы построили 50 социальных объектов в Москве с начала года – Собянин

Собянин назвал социальные объекты, которые откроются на западе Москвы

Началось благоустройство территорий вокруг станций метро "Пыхтино" и "Яхромская" – Собянин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Препараты от опухолей, произведенные на новом заводе в Зеленограде, поступят в оборот уже в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение более чем на 50 участках в Москве оптимизировали в июле по просьбам жителей. Это данные Дептранса.

Тематическую игровую площадку "Дубрава" обустраивают в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

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