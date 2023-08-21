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Новости

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Происшествия

Новости часа: Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

Новости часа: Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

Собянин: силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве

Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

Инвесторы построили 50 социальных объектов в Москве с начала года – Собянин

Собянин назвал социальные объекты, которые откроются на западе Москвы

Началось благоустройство территорий вокруг станций метро "Пыхтино" и "Яхромская" – Собянин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Собянин рассказал о полезных городских услугах на ВДНХ

Новости часа: движение по Дмитровскому шоссе в районе улицы Руставели восстановили

Новости часа: 7 новых выделенок для городского транспорта заработают в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к Москве, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, разрушений и пострадавших нет.

Телемедицинский сервис начал работу в ревматологических и нефрологических центрах Москвы. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

В Москве переразметят четыре круговых перекрестка на турбокольцевые. Об изменениях предупредил ЦОДД.

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