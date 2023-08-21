Новости часа: Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к Москве, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, разрушений и пострадавших нет.

Телемедицинский сервис начал работу в ревматологических и нефрологических центрах Москвы. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

В Москве переразметят четыре круговых перекрестка на турбокольцевые. Об изменениях предупредил ЦОДД.