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Происшествия

Собянин: силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве

Собянин: силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве

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Противовоздушная оборона уничтожила беспилотный летальный аппарат, который двигался в сторону столицы. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, беспилотник сбит силами ПВО при попытке подлета к Москве. Мэр отметил, что разрушений и пострадавших нет.

В свою очередь, в Минобороны заявили, что уничтожены беспилотники в Рузском и Истринском городских округах. По сообщениям пресс-служб столичных аэропортов, на данный момент все авиагавани работают штатно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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