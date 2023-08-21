Собянин: силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве

Противовоздушная оборона уничтожила беспилотный летальный аппарат, который двигался в сторону столицы. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, беспилотник сбит силами ПВО при попытке подлета к Москве. Мэр отметил, что разрушений и пострадавших нет.

В свою очередь, в Минобороны заявили, что уничтожены беспилотники в Рузском и Истринском городских округах. По сообщениям пресс-служб столичных аэропортов, на данный момент все авиагавани работают штатно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.