Инвесторы построили 50 социальных объектов в Москве с начала года – Собянин

Инвесторы сдают социальные объекты в столице с опережением графика. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, с начала года их силами построено 50 социально значимых учреждений.

Так, уже перевыполнен план по детским садам – сделали 26 вместо 20. Кроме того, появилось 13 новых школ. Скоро завершат работу еще над несколькими зданиями.

Самыми крупными объектами стали, например, академия спорта "Динамо" в районе Аэропорт, ледовый дворец "Кристалл" в Хамовниках и сразу несколько школ, каждая из которых вмещает порядка тысячи учеников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.