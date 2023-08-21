Собянин назвал социальные объекты, которые откроются на западе Москвы

В Кунцеве появится школа с лабораторно-исследовательскими комплексами, IТ-полигоном и спортивным сектором. Ее готовность оценили на 65%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Еще в районе Проспекта Вернадского почти готов принять первых пациентов травматолого-ортопедический корпус. На территории городской клинической больницы № 31 в данный момент идут внутренние отделочные и фасадные работы.



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