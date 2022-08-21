Собянин: московские спасатели продолжают помогать в борьбе с пожарами в соседних регионах

Московские спасатели продолжают помогать соседним регионам в борьбе с пожарами. Об этом заявил Сергей Собянин.

По словам мэра, под Рязанью работают 6 столичных вертолетов, более 400 человек и 120 единиц техники. Чтобы предотвратить распространения огня, создают искусственные противопожарные барьеры. Для этого используют 14 тяжелых бульдозеров.

Работают столичные специалисты и под Владимиром. Туда прибыли около 200 человек и 70 единиц техники.

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