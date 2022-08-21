Московские спасатели продолжают помогать в борьбе с пожарами в соседних регионах

Дым приносит в Москву ветром из Рязанской области. В этом регионе московские спасатели продолжают помогать бороться с огнем. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

По словам мэра, под Рязанью работают 6 столичных вертолетов, более 400 человек и 120 единиц техники. Для образования минерализованных полос и предотвращения распространения огня используют 14 тяжелых бульдозеров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.