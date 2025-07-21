Сергей Собянин открыл новый спорткомплекс в Южном Бутове

В Южном Бутове открылся новый спортивный комплекс "Максимум". Открытие провел Сергей Собянин. В двухэтажном здании разместились зал общей физической подготовки, два бассейна и ледовое поле.

По словам мэра, новый спорткомплекс позволит детям и взрослым заниматься плаванием, хоккеем и другими видами спорта рядом с домом, не выезжая в центр города. Рядом с комплексом обустроена парковка на 68 машино-мест, в том числе для маломобильных граждан, а также велопарковка и сквер.

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