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21 июля, 07:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин объявил о новом статусе для больницы № 52

Сергей Собянин объявил о новом статусе для больницы № 52

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Больница № 52 получила статус Московского клинического научно-исследовательского центра. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, клиника получила заслуженное признание благодаря высокому уровню медицинской помощи и серьезному научному потенциалу.

В больнице работают свыше 200 медиков, многие из которых имеют звание "Московский врач" и "Заслуженный врач России". Пациенты получают помощь по 15 профилям, включая сердечно-сосудистую хирургию, трансплантацию костного мозга и почек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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