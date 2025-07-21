Сергей Собянин объявил о новом статусе для больницы № 52

Больница № 52 получила статус Московского клинического научно-исследовательского центра. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, клиника получила заслуженное признание благодаря высокому уровню медицинской помощи и серьезному научному потенциалу.

В больнице работают свыше 200 медиков, многие из которых имеют звание "Московский врач" и "Заслуженный врач России". Пациенты получают помощь по 15 профилям, включая сердечно-сосудистую хирургию, трансплантацию костного мозга и почек.

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