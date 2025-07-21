Собянин: силы ПВО продолжают отражать попытки атаки БПЛА

Противовоздушная оборона сбила 18 вражеских беспилотников, которые направлялись к Москве с 20:00 20 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Четыре дрона были перехвачены в течение последнего часа. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. По словам мэра, принимаются все необходимые меры. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет.

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