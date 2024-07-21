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21 июля, 11:15

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Собянин: у причалов Кутузовский и Сити-Багратион обустроят пешеходные зоны

Собянин: у причалов Кутузовский и Сити-Багратион обустроят пешеходные зоны

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Комфортные пешеходные зоны создадут в районе причалов регулярного речного транспорта Кутузовский и Сити-Багратион. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Около Кутузовского проложат дорожки с экологичным покрытием, оборудуют спортплощадку, разобьют газоны и цветники. Кроме того специалисты приведут в порядок сквер между Кутузовским проспектом и набережной Тараса Шевченко.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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