Собянин рассказал о применении ТИМ в ходе реализации программы реновации

Cемь новостроек по реновации возводятся с помощью технологий информационного моделирования. Они помогают четко видеть весь процесс строительства. В итоге жители быстрее переселяются в свои новые квартиры.

Благодаря такому подходу затраты сокращаются. Об этом в телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Отмечается, что в столице подобным образом не только строятся жилые дома, но и модернизируется транспортная и социальная инфраструктура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.