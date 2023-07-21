Собянин рассказал о применении ТИМ в ходе реализации программы реновации

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Cемь новостроек по реновации возводятся с помощью технологий информационного моделирования. Они помогают четко видеть весь процесс строительства. В итоге жители быстрее переселяются в свои новые квартиры.

Благодаря такому подходу затраты сокращаются. Об этом в телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Отмечается, что в столице подобным образом не только строятся жилые дома, но и модернизируется транспортная и социальная инфраструктура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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