22:15Город
Собянин рассказал о применении ТИМ в ходе реализации программы реновации
Cемь новостроек по реновации возводятся с помощью технологий информационного моделирования. Они помогают четко видеть весь процесс строительства. В итоге жители быстрее переселяются в свои новые квартиры.
Благодаря такому подходу затраты сокращаются. Об этом в телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
Отмечается, что в столице подобным образом не только строятся жилые дома, но и модернизируется транспортная и социальная инфраструктура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также