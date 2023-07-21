Собянин сообщил о планах благоустройства территории индустриального парка "Руднево"

Территорию индустриального парка "Руднево" благоустроят до конца 2023 года. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Работы развернут более чем на 16 гектарах земли – недалеко от станций метро "Некрасовка" и "Лухмановская". Резиденты этой особой экономической зоны – предприятия Федерального центра беспилотных авиационных систем и другие высокотехнологичные компании.

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