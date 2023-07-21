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11:15

Технологии

Собянин рассказал о применении технологии информационного моделирования в ходе реновации

Собянин рассказал о применении технологии информационного моделирования в ходе реновации

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Семь реновационных новостроек возводят в Москве с помощью технологий информационного моделирования. Это ускорит переезд участников программы, написал в телеграм-канале Сергей Собянин.

Технологии создают цифровую модель будущего объекта и позволяют сделать анализ эксплуатации. Это сокращает затраты на строительство и его сроки. Первый дом, построенный с использованием ТИМ, уже введен в эксплуатацию в Метрогородке. Всего в столице при участии технологий информационного моделирования в настоящее время строят около 200 разных объектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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