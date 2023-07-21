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Экономика

Собянин рассказал о программе льготного кредитования промышленности Москвы

Собянин рассказал о программе льготного кредитования промышленности Москвы

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Объем производства в обрабатывающих отраслях московской промышленности вырос за последние пять лет практически в два раза. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Только в 2023 году рост составит более 11%. Это стало возможно благодаря мерам поддержки, которую город оказывает предприятиям. Например, московская программа льготного инвестиционного кредитования позволяет получить финансирование до трех миллиардов рублей под 3% годовых на срок до трех лет. Разницу между льготной и коммерческой ставкой кредита компенсирует городской бюджет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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