Собянин заявил, что ТПУ "Серп и Молот" будет одним из крупнейших в Москве

В Москве строится крупнейший пересадочный узел "Серп и Молот". Новый ТПУ свяжет московские диаметры – D2 и D4, а также две станции метро. Туда же перенесут и платформы с железнодорожной станции Москва-Товарная. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Узел находится на границе исторической части города и современной застройки. Поэтому проектировщикам поручили сохранить архитектуру местности и при этом учесть новые строительные тренды. На проекте видно, как будет выглядеть новый ТПУ. Предусмотрены навесы над платформами и комфортные места ожидания.

Завершить строительство ТПУ планируется через два года. Ожидается, что уже в 2025 году им будут пользоваться около 100 тысяч пассажиров в сутки. Сейчас в Москве создаются несколько крупных ТПУ. Например, "Марьина Роща" и "Окружная", а на пересадочном узле "Печатники" уже открылся пригородный вокзал D2 и строится станция БКЛ.

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