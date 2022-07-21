Больше 200 тыс человек приняли участие в "Московской музейной неделе" в июле – Собянин

Больше 200 тысяч человек приняли участие в "Московской музейной неделе" в июле. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице "В Контакте".

Городская акция проходит с 2019 года. Каждую третью неделю месяца можно бесплатно посетить музеи. Царицыно, Коломенское, Государственный Дарвиновский музей, Кусково и Музей Москвы – по-прежнему самые популярные места у жителей города, отметил Собянин.

Следующая музейная неделя пройдет с 15 по 21 августа. Как раз в эти дни новые выставки будут в Музее космонавтики, галерее "На Песчаной" и в музее-усадьбе "Измайлово". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.