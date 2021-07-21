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14:30

Собянин осмотрел первый дом, заселяемый в Солнцеве в рамках реновации

мэр Москвы город видео Ксения Чепенко

В новую многоэтажку на улице Щорса в Солнцеве, построенную по программе реновации, уже заезжают москвичи.
Сегодня их поздравил Сергей Собянин и лично вручил некоторым ключи.

Всего в новостройке 258 квартир. Многоэтажка отвечает всем современным требованиям в сфере жилищного строительства. Есть система видеонаблюдения, "умные" приборы учета, которые позволят сэкономить на коммунальных платежах. Под домом расположена парковка, во дворе детская и спортивная площадки.

Всего в новостройке будут жить около 180 семей. В Солнцеве в программу реновации включены 43 жилых дома. В новые квартиры переедут более семи тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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