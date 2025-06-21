Собянин подвел первые итоги акции "Дни исторического и культурного наследия"

Около тысячи мероприятий провели в Москве в рамках 25-й акции "Дни исторического и культурного наследия". Об этом рассказал Сергей Собянин.

За время акции в городе подготовили 80 тематических маршрутов, приуроченных к юбилею Великой Победы, провели 50 детских и 35 инклюзивных мероприятий, а также организовали "Выходной с наследием" в Миусском трамвайном депо. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.