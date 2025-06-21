Собянин и Белозеров подписали соглашение о модернизации Ярославского вокзала

На полях Петербургского международного экономического форума Сергей Собянин заключил ряд соглашений, реализация которых важна для развития столицы. В частности, мэр Москвы и гендиректор РЖД Олег Белозеров утвердили планы модернизации Ярославского вокзала.

По словам главы города, обновление будет проведено по стандартам московского транспорта – с упором на качество, доступность и заботу о каждом пассажире. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.