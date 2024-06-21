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Новости

Новости

21 июня, 20:00

Новости

Новости часа: свыше 90 программ допобразования для врачей внедрили в центре Депздрава

Новости часа: свыше 90 программ допобразования для врачей внедрили в центре Депздрава

Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро

Проведен технический пуск первого участка Троицкой линии метро – Собянин

Новости часа: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью

Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро

Новости часа: более 100 детских садов планируется построить в столице в ближайшие три года

Новости часа: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью 2024 года

Собянин: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью

Новости мира: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью

Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За три года в кадровом центре столичного Депздрава внедрили свыше 90 программ дополнительного профобразования для врачей и медсестер. Об этом рассказал Сергей Собянин.

С начала 2024 года инспекторы Московской административной дорожной инспекции проверили более 14 тысяч машин такси. Данные привел Дептранс.

Июнь в Москве может в три раза превысить норму по осадкам, предупредили синоптики.

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