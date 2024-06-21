Новости часа: свыше 90 программ допобразования для врачей внедрили в центре Депздрава

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За три года в кадровом центре столичного Депздрава внедрили свыше 90 программ дополнительного профобразования для врачей и медсестер. Об этом рассказал Сергей Собянин.

С начала 2024 года инспекторы Московской административной дорожной инспекции проверили более 14 тысяч машин такси. Данные привел Дептранс.

Июнь в Москве может в три раза превысить норму по осадкам, предупредили синоптики.