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Новости

Новости

21 июня, 18:00

Новости

Новости часа: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью

Новости часа: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью

Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро

Новости часа: более 100 детских садов планируется построить в столице в ближайшие три года

Новости часа: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью 2024 года

Собянин: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью

Новости мира: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью

Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро

Собянин: проведен технический пуск первого участка Троицкой линии метро

Новости часа: в Москве внедрено более 90 программ допобразования для врачей

Собянин: в Москве внедрено более 90 программ допобразования для врачей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поезда с пассажирами поедут на Троицкой линии метро в начале осени 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Порывы ветра до 14 метров в секунду возможны в столице. Комплекс городского хозяйства призвал жителей города быть аккуратнее.

Проект "Донорские зарядки" стартует в парках Москвы 29 июня. Всего состоится восемь событий в восьми парках Москвы.

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