Новости часа: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поезда с пассажирами поедут на Троицкой линии метро в начале осени 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Порывы ветра до 14 метров в секунду возможны в столице. Комплекс городского хозяйства призвал жителей города быть аккуратнее.

Проект "Донорские зарядки" стартует в парках Москвы 29 июня. Всего состоится восемь событий в восьми парках Москвы.