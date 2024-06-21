21 июня, 17:15Новости
Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро
Четыре станции Троицкой линии метро осенью 2024 года откроют для пассажиров. Благодаря этому поездки станут удобнее для жителей Обручевского района, Конькова, Теплого Стана и поселка Мосрентген. Об этом во время пуска первого участка линии заявил Сергей Собянин.
В свой день рождения мэр столицы отправился вместе со специалистами в пробный рейс со станции "Новаторская" – именно здесь будет пересадка на одноименную станцию Большой Кольцевой линии. Там предусмотрено пять выходов в город – на улицы Удальцова, Кравченко, Пилюгина и Ленинский проспект.
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