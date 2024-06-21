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21 июня, 17:15

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Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро

Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро

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Собянин: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью

Новости мира: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью

Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро

Собянин: проведен технический пуск первого участка Троицкой линии метро

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Четыре станции Троицкой линии метро осенью 2024 года откроют для пассажиров. Благодаря этому поездки станут удобнее для жителей Обручевского района, Конькова, Теплого Стана и поселка Мосрентген. Об этом во время пуска первого участка линии заявил Сергей Собянин.

В свой день рождения мэр столицы отправился вместе со специалистами в пробный рейс со станции "Новаторская" – именно здесь будет пересадка на одноименную станцию Большой Кольцевой линии. Там предусмотрено пять выходов в город – на улицы Удальцова, Кравченко, Пилюгина и Ленинский проспект.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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