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Новости

Новости

21 июня, 16:00

Новости

Новости часа: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью 2024 года

Новости часа: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью 2024 года

Собянин: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью

Новости мира: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью

Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро

Собянин: проведен технический пуск первого участка Троицкой линии метро

Новости часа: в Москве внедрено более 90 программ допобразования для врачей

Собянин: в Москве внедрено более 90 программ допобразования для врачей

Новости часа: 40% действующих отечественных патентов принадлежат московским предприятиям

Собянин: 40% действующих отечественных патентов приходится на Москву

Собянин рассказал, где в ближайшие три года откроются новые детсады

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участок Троицкой линии метро "Тютчевская" – "Новаторская" планируют открыть осенью 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Свыше 36 тысяч москвичей получат новые квартиры по программе реновации в Северо-Восточном административном округе, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

ЦОДД призвал автомобилистов соблюдать скорость и дистанцию из-за сильного ветра в Москве. ГУ МЧС РФ по столице выпустило предупреждение об усилении ветра до 14 метров в секунду.

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