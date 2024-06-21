Новости часа: для пассажиров первый участок Троицкой линии будет открыт осенью 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Участок Троицкой линии метро "Тютчевская" – "Новаторская" планируют открыть осенью 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Свыше 36 тысяч москвичей получат новые квартиры по программе реновации в Северо-Восточном административном округе, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

ЦОДД призвал автомобилистов соблюдать скорость и дистанцию из-за сильного ветра в Москве. ГУ МЧС РФ по столице выпустило предупреждение об усилении ветра до 14 метров в секунду.

