Новости часа: 40% действующих отечественных патентов принадлежат московским предприятиям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московским предприятиям принадлежат 40% действующих отечественных патентов, рассказал Сергей Собянин.

30 гостиниц построят в Москве по программе комплексного развития территорий, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Порывистый ветер и отсутствие осадков ожидаются в столице в течение 21 июня. О погодных условиях сообщили синоптики.