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Новости

21 июня, 11:45

Новости

Новости часа: 40% действующих отечественных патентов принадлежат московским предприятиям

Новости часа: 40% действующих отечественных патентов принадлежат московским предприятиям

Собянин: 40% действующих отечественных патентов приходится на Москву

Собянин рассказал, где в ближайшие три года откроются новые детсады

Собянин: новый комплекс больницы имени святого Владимира будет достроен в 2025 году

Новости часа: 15 суперсовременных операционных оборудуют в больнице святого Владимира

Новости часа: десятибалльный шторм прошел по Москве 20 июня

Новости часа: порывы ветра со скоростью до 22 метров в секунду зафиксировали в Москве

Новости часа: городские службы ликвидируют последствия залпового ливня в Москве

Собянин: в 2025 году в Москве появится еще один детский стационар

Новости часа: на востоке Москвы будет благоустроено восемь общественных пространств

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московским предприятиям принадлежат 40% действующих отечественных патентов, рассказал Сергей Собянин.

30 гостиниц построят в Москве по программе комплексного развития территорий, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Порывистый ветер и отсутствие осадков ожидаются в столице в течение 21 июня. О погодных условиях сообщили синоптики.

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