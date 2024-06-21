Собянин: 40% действующих отечественных патентов приходится на Москву

Почти половина действующих российских патентов принадлежат московским предприятиям. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, статус промышленного комплекса или резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва" позволяет представителям бизнеса экономить на налогах и направлять средства в научные разработки. Например, в 2023 году один из ведущих производителей микроэлектроники получил патенты на 16 разработок, два из них – на устройства в области вычислительной техники.

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