21 июня, 09:45Новости
Собянин: 40% действующих отечественных патентов приходится на Москву
Почти половина действующих российских патентов принадлежат московским предприятиям. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
По словам мэра Москвы, статус промышленного комплекса или резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва" позволяет представителям бизнеса экономить на налогах и направлять средства в научные разработки. Например, в 2023 году один из ведущих производителей микроэлектроники получил патенты на 16 разработок, два из них – на устройства в области вычислительной техники.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.