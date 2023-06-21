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Туризм

Новости часа: завершено строительство участков южного направления МСД на полгода раньше

Новости часа: завершено строительство участков южного направления МСД на полгода раньше

Новости часа: Путин наградил Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Собянин открыл два участка МСД от Шоссейного проезда до станции Курьяново МЦД-2

Собянин: в павильонах "Здоровая Москва" за месяц приняли около 70 тысяч пациентов

Путин наградил Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Собянин открыл движение по двум участкам МСД на юго-востоке Москвы

Новости часа: в Кремле заявили о расследовании после атаки беспилотников в Подмосковье

Новости часа: в Москве согласовали реализацию проектов, где откроют новые рабочие места

Собянин подвел итоги первого месяца работы павильонов "Здоровая Москва"

Новости часа: Собянин открыл движение по двум участкам МСД на юго-востоке Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство двух участков южного направления МСД завершили на полгода раньше срока. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Туры по России подорожают до 15% из-за роста стоимости авиабилетов. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии.

Эпидемиологической угрозы для Крыма из-за разрушения Каховской ГЭС нет. Об этом сообщили местные власти.

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