Новости часа: завершено строительство участков южного направления МСД на полгода раньше

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство двух участков южного направления МСД завершили на полгода раньше срока. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Туры по России подорожают до 15% из-за роста стоимости авиабилетов. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии.

Эпидемиологической угрозы для Крыма из-за разрушения Каховской ГЭС нет. Об этом сообщили местные власти.