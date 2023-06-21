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Общество

Новости часа: Собянин открыл движение по двум участкам МСД на юго-востоке Москвы

Новости часа: Собянин открыл движение по двум участкам МСД на юго-востоке Москвы

Собянин открыл движение по двум участкам МСД на юго-востоке Москвы

Собянин одобрил проекты строительства детсада и ТЦ в Молжаниновском районе

Собянин: в павильонах "Здоровая Москва" за месяц приняли около 70 тыс пациентов

Собянин сообщил, что в Москве запланировано строительство верфи

Путин и Собянин приехали на Северный речной вокзал в Москве

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны Калибр

Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны Калибр

"Мой район. Навигатор": Собянин рассказал о запуске МЦД-4

Новости часа: Собянин подвел итоги первого месяца работы павильонов "Здоровая Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли движение по двум участкам южного направления МСД. Как сообщил Сергей Собянин, общая протяженность дорог составила около 100 километров.

Владимир Путин не исключил введения уголовной ответственности за поджоги леса и сухой травы вне зависимости от ущерба. Это следует из сообщения на сайте Кремля.

Минстрой РФ планирует субсидировать аренду жилья молодежью, если получатели льготы копят на первый ипотечный взнос. Об этом заявили СМИ.

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