Новости часа: Собянин открыл движение по двум участкам МСД на юго-востоке Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли движение по двум участкам южного направления МСД. Как сообщил Сергей Собянин, общая протяженность дорог составила около 100 километров.

Владимир Путин не исключил введения уголовной ответственности за поджоги леса и сухой травы вне зависимости от ущерба. Это следует из сообщения на сайте Кремля.

Минстрой РФ планирует субсидировать аренду жилья молодежью, если получатели льготы копят на первый ипотечный взнос. Об этом заявили СМИ.