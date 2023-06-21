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Собянин одобрил проекты строительства детсада и ТЦ в Молжаниновском районе

Собянин одобрил проекты строительства детсада и ТЦ в Молжаниновском районе

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Детский сад и торговый центр построят в Молжаниновском районе. Проекты уже одобрены, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Площадки подобрали на территории Коллективного сельскохозяйственного предприятия "Химки" и на Ленинградском шоссе. Кроме того, согласование получили еще пять объектов, где откроют новые рабочие места.

Градоначальник также перечислил аналогичные проекты в других районах Москвы. Так, например, офисные здания, сейчас возводят на 5-й Магистральной, Молдавской и Южнопортовой улицах, на улице Вавилова появится административно-деловой комплекс, а на улице Берзарина в Щукине – БЦ "Технопарк Октябрьское поле".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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