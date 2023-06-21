Собянин: в павильонах "Здоровая Москва" за месяц приняли около 70 тыс пациентов

За месяц работы павильонов "Здоровая Москва" обследования прошли около 70 тысяч человек. Итогами работы поделился Сергей Собянин.

Проверить здоровье и задать вопросы можно прямо в парках города – всего открыто свыше 40 точек. Работают они с 08:00 и до 20:00, без выходных.

Какие документы необходимо иметь с собой тому, кто хочет пройти обследование? И какие есть медицинские программы? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.