Сергей Собянин открыл первую очередь развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Она улучшит движение и транспортную доступность для 1,5 миллиона жителей столицы и области.

Мэр напомнил, что на сегодняшний день в Северном административном округе Москвы параллельно возводятся две большие развязки – на Алтуфьевском и Осташковском шоссе.

Атака украинских войск на остров Змеиный была отбита. Об этом сообщил представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков. По его словам, замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата.

До 15% территории Москвы приходится на депрессивные районы. Об этом сообщил Сергей Собянин на заседании Президиума Госсовета.

В их число входят бывшие промзоны, районы старой застройки, где многие дома уже ветхие. Цифры могли быть еще больше, если бы не программа реновации. Благодаря ей большое количество аварийных домов уже снесли, отметил мэр Москвы.