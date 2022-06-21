Новости последнего часа: Собянин сообщил о пользе программы реновации

Без программы реновации объем аварийного жилья в Москве мог достигнуть сотни тысяч квадратов, сообщил Сергей Собянин.

Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил проработать вопрос поддержки вторичного рынка жилья. Как отметил вице-премьер, важно найти механизмы, чтобы быстрее начать финансировать и вторичное жилье.

На улице Наметкина начался ремонт подземного пешеходного перехода. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.