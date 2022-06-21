Новости последнего часа: Собянин предложил учитывать рабочие места при комплексной стройке

Сергей Собянин предложил при комплексной застройке предусматривать рабочие места, кроме жилья и социальных объектов. Об этом мэр Москвы говорил на заседании президиума Госсовета.

"Вкусно – и точка" до конца 2022 года откроет 12 новых ресторанов в столице и Московской области, заявил гендиректор компании Олег Пароев.

Введение исторического просвещения не приведет к росту нагрузки на школьников. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.