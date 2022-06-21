Собянин предложил предусматривать рабочие места при комплексной застройке

При комплексной застройке территорий необходимо предусматривать рабочие места, помимо жилья и соцобъектов. Об этом заявил Сергей Собянин на заседании Президиума Госсовета.

Мэр Москвы отметил, что обычно комплексная застройка предусматривает строительство детсадов и школ. Однако, по мнению градоначальника, на проблему нужно смотреть шире и создавать рабочие места. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.