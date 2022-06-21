Новости последнего часа: в Москве открыли первую очередь реконструированной развязки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, первую очередь реконструированной развязки открыли на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, сообщил Сергей Собянин.

ВТБ и Сбербанк приостановили переводы в валюте на счета в другие российские банки. Об этом заявили клиенты банков.

Ситуация на рынке труда в РФ находится среди приоритетных. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, занятость является одним из критических показателей, по которому можно судить о макроэкономической стабильности в целом.