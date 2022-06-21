Сергей Собянин открыл первую очередь развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Устаревшую клеверную развязку заменит современное сооружение с большей пропускной способностью.

Полностью реконструкция этого участка должна завершиться осенью 2022 года. Также будет расширена проезжая часть на МКАД и прилегающих трассах и улицах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.