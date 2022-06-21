Сергей Собянин открыл первую очередь развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Она улучшит движение и транспортную доступность для 1,5 миллиона жителей столицы и области.

Мэр напомнил, что на сегодняшний день в Северном административном округе Москвы параллельно возводятся две большие развязки – на Алтуфьевском и Осташковском шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

